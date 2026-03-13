Ричмонд
В Братске за решетку отправили мужчину, который украл из магазина пять бутылок «Мартини»

Падунский районный суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в грабеже: он стащил из магазина пять бутылок «Мартини». Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

Инцидент произошел в сентябре прошлого года в одном из магазинов крупной федеральной сети в Энергетике. Злоумышленник днем зашел в супермаркет, обратил внимание, что рядом со стеллажами со спиртным никого нет, и решил похитить несколько бутылок. В находившийся при нем черный пакет мужчина положил одну бутылку вина «Мартини Асти», а также четыре бутылки вермута «Мартини Бьянко». Когда злоумышленник доставал с полки пятую бутылку вермута, одна из находившихся в пакете выпала и разбилась.

Это привлекло внимание администратора магазина. Женщина поспешила к стеллажам со спиртным и обнаружила там грабителя. Увидев у него в пакете несколько бутылок с алкоголем, сотрудница супермаркета потребовала оплатить их, а также разбитую бутылку вермута. Злоумышленник в ответ на это быстро направился к выходу, сотрудница магазина схватила его за жилетку, но смог вырваться и убежать. Вскоре грабителя задержали полицейские. Со слов задержанного, украденный алкоголь он к тому времени продал незнакомцу на остановке общественного транспорта.

Как оказалось, мужчина был неоднократно судим за имущественные преступления. Суд признал мужчину виновным в грабеже и с учетом его неоднократных проблем с законом назначил реальный срок лишения свободы в 2 года. Он проведет их в колонии строгого режима. Помимо этого суд обязал осужденного возместить ущерб за украденный алкоголь — выплатить более 3 тысяч рублей.