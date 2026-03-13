В Братске за решетку отправили мужчину, который украл из магазина пять бутылок «Мартини»

Это привлекло внимание администратора магазина. Женщина поспешила к стеллажам со спиртным и обнаружила там грабителя. Увидев у него в пакете несколько бутылок с алкоголем, сотрудница супермаркета потребовала оплатить их, а также разбитую бутылку вермута. Злоумышленник в ответ на это быстро направился к выходу, сотрудница магазина схватила его за жилетку, но смог вырваться и убежать. Вскоре грабителя задержали полицейские. Со слов задержанного, украденный алкоголь он к тому времени продал незнакомцу на остановке общественного транспорта.