Суд по делу блогера Лерчек могут перенести из-за химиотерапии

Заседание Гагаринского районного суда Москвы по делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, могут перенести. Рассмотрение дела назначено на 16 марта, однако участие подсудимой зависит от решения врачей. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.
По его словам, Чекалина сейчас находится в больнице и проходит курс химиотерапии. Вопрос о ее присутствии на заседании будет решаться в зависимости от состояния здоровья и рекомендаций медиков.
Ранее сообщалось, что у блогера диагностирован рак желудка четвертой стадии.
Валерия Чекалина и ее бывший супруг Артем Чекалин проходят обвиняемыми по части 3 статьи 193.1 УК РФ. Следствие считает, что они совершали валютные операции по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
По версии следствия, дело связано с продажей фитнес-марафонов через интернет. Предполагается, что курсы реализовывались через иностранную компанию, а деньги за них переводились на счета зарубежного банка.
Следственные органы считают, что при этом в учреждения валютного контроля предоставлялись документы с недостоверными сведениями о целях и основаниях переводов. По данным следствия, таким образом за пределы России было выведено около 251 миллиона рублей.
Чекалина находится под домашним арестом. В конце февраля стало известно, что блогер родила сына.
