Иркутянин получил срок за попытки взлома сайтов объектов инфраструктуры РФ

IrkutskMedia, 13 марта. Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего мужчины. Злоумышленник обвиняется в совершении 10 попыток взлома критической информационной инфраструктуры вузов, научных организаций, объектов транспортной отрасли по всей России.
Как сообщают пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и прокуратуры по региону, что следствие установило, что в апреле 2023 года мужчина занимался арбитражем трафика — получал деньги за привлечение посетителей на разные веб-сайты.
Находясь у себя в квартире на улице Баумана в Иркутске, используя самостоятельно приобретённые знания в сфере компьютерной информации, злоумышленник скачал вредоносную программу, предназначенную для взлома устройств и ресурсов путём подбора логинов, паролей и шифровальных ключей, на свой компьютер.
Фигурант пытался неоднократно незаконно проникнуть на IP-адреса критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, однако довести атаки до конца не смог.
Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Иркутской области. Собранные следователями ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.
В судебном заседании подсудимый вину в совершенных преступлениях не признал. Суд, с учетом мнения прокурора, назначил фигуранту 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также злоумышленник заплатит штраф в размере 600 тысяч рублей.
Ранее агентство сообщало, что в Октябрьский районный суд Иркутска направили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации в отношении 22-летнего местного жителя, который получил неправомерный доступ к 101 аккаунту жителей граждан в популярном мессенджере.