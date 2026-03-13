«Автоподставы» на 5 млн: супруги из Приморья устроили 27 ДТП ради страховых денег

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю задержали супругов, подозреваемых в организации не менее 27 ДТП с целью хищения средств страховых компаний, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«По имеющимся данным, в период с апреля 2021 по август 2024 года злоумышленники намеренно создавали аварийные ситуации и провоцировали ДТП. После этого аферисты собирали необходимые документы и подавали их в страховые компании для получения выплат. В настоящее время известно о 27 криминальных эпизодах. Причиненный ущерб составил свыше пяти миллионов рублей», — говорится в сообщении.
В ходе обысков изъяты четыре автомобиля, предположительно использовавшихся для совершения преступлений, а также иные вещественные доказательства.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования, совершённое в особо крупном размере»). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Суд избрал меру пресечения: мужчина помещён под стражу, его супруга — под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, суд Ленинского района Владивостока вынес приговор одному из организаторов преступной группы, специализировавшейся на автоподставах. Мужчина признан виновным в 20 эпизодах мошенничества в сфере страхования, совершённого организованной группой (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ), а также в покушении на аналогичное преступление.