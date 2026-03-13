Казахстанка, пропавшая в Польше при странных обстоятельствах, найдена мертвой

26 февраля 2026 года стало известно, что казахстанка Екатерина Шилова пропала при странных обстоятельствах в Варшаве. Об этом рассказала ее сестра, разместившая в Facebook объявление о розыске. По словам родственницы, Шилова должна была вылететь в Астану вечером 18 февраля, но в самолет она так и не села.