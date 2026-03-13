Казахстанка, пропавшая в Польше при странных обстоятельствах, найдена мертвой

По предварительной информации, казахстанку убили. По словам сестры, подозреваемого в убийстве задержали.
«Министерство иностранных дел РК подтверждает информацию о гибели гражданки Казахстана Екатерины Шиловой на территории Польши… Посольство РК в Польше находится на связи с родными и близкими погибшей, а также с компетентными органами польской стороны, и оказывает необходимое содействие по всем консульско-правовым вопросам, включая репатриацию тела на родину».Пресс-служба МИД РК.
Отмечается, что данный вопрос находится на контроле министерства.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей».Пресс-служба МИД РК.
26 февраля 2026 года стало известно, что казахстанка Екатерина Шилова пропала при странных обстоятельствах в Варшаве. Об этом рассказала ее сестра, разместившая в Facebook объявление о розыске. По словам родственницы, Шилова должна была вылететь в Астану вечером 18 февраля, но в самолет она так и не села.