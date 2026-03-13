Ричмонд
Казахстанка, пропавшая в Польше при странных обстоятельствах, найдена мертвой

Гражданку Казахстана Екатерину Шилову, которая пропала в Польше при странных обстоятельствах, нашли мертвой. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) РК, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По предварительной информации, казахстанку убили. По словам сестры, подозреваемого в убийстве задержали.

«Министерство иностранных дел РК подтверждает информацию о гибели гражданки Казахстана Екатерины Шиловой на территории Польши… Посольство РК в Польше находится на связи с родными и близкими погибшей, а также с компетентными органами польской стороны, и оказывает необходимое содействие по всем консульско-правовым вопросам, включая репатриацию тела на родину».Пресс-служба МИД РК.

Отмечается, что данный вопрос находится на контроле министерства.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей».Пресс-служба МИД РК.

26 февраля 2026 года стало известно, что казахстанка Екатерина Шилова пропала при странных обстоятельствах в Варшаве. Об этом рассказала ее сестра, разместившая в Facebook объявление о розыске. По словам родственницы, Шилова должна была вылететь в Астану вечером 18 февраля, но в самолет она так и не села.