Над российскими регионами за ночь сбито 176 беспилотников

Воздушная тревога в Севастополе звучала дважды. В первый раз — около 20:00, а во второй — после полуночи 13 марта. Несмотря на поздний час глава региона Михаил Развожаев обратился к севастопольцам: «Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз».