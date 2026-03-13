Над российскими регионами за ночь сбито 176 беспилотников

В ночь на 13 марта ВСУ предприняли массированный налет дронами-камикадзе на регионы России, которые расположены за пределами зоны специальной военной операции. Силами ПВО сбито 176 беспилотников самолетного типа.
Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, больше всего летательных аппаратов было перехвачено над Крымским полуостровом — 80 БПЛА, из них над Севастополем — 53.
Воздушная тревога в Севастополе звучала дважды. В первый раз — около 20:00, а во второй — после полуночи 13 марта. Несмотря на поздний час глава региона Михаил Развожаев обратился к севастопольцам: «Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз».
Отбой воздушной тревоги для жителей Севастополя прозвучал лишь в шесть часов утра. К счастью, обошлось без пострадавших, но в городе обломки БПЛА повредили несколько домов и спровоцировали пожар в районе Нижней Голландии. На улице Генерала Острякова в одном из домов осколком БПЛА пробило крышу. В районе Золотого пляжа от сбитого БПЛА загорелся участок леса, площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. В балке Бермана на один из участков упал сбитый дрон и загорелась трава. Коммунальные службы устанавливают размеры ущерба.
Еще 29 беспилотников противника было перехвачено над Майкопом и Республикой Адыгея. По словам местных жителей, массированный налет украинских БПЛА начался примерно в 02:50. От разрывов зенитных ракет сработали автомобильные сигнализации в разных районах города. О повреждениях на земле местные власти не сообщали.
Нал территорией Краснодарского края, который подвергается массированным налетам, уже несколько дней подряд зенитчики сбили 25 дронов-камикадзе. Еще 20 беспилотников были сбиты над акваторией Черного и Азовского морей.
В Ростовской области налету подвергся Таганрог и Миллеровский район. Сбито семь беспилотников врага.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. В настоящий момент беспилотная опасность сохраняется», — сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Пять аппаратов зенитчики перехватили над Курской областью, три — над Ставропольем, два — над Брянской областью. По одному аппарату уничтожено в Астраханской, Белгородской, Волгоградской и Липецкой областями, а также в Республике Татарстан.