Рабочий погиб при обрушении породы на руднике в Бурятии

В Муйском районе Бурятии на руднике произошло обрушение породы — в результате инцидента погиб рабочий. Об этом проинформировало Главное управление МЧС по республике.
По информации ведомства, трагедия произошла на руднике «Кедровский» (жила Шаманская).
«Спасателями извлечено на поверхность тело мужчины и передано медицинским работникам предприятия», — говорится в заявлении регионального ГУ МЧС.
Также сообщается, что для ликвидации последствий происшествия были задействованы шесть спасателей и одна единица техники. На данный момент работы на месте завершены.
Ранее сообщалось, что в результате обрушения в шахте «Шерловская-Наклонная» в Ростовской области погиб один человек.