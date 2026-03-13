Ричмонд
Рабочий погиб при обрушении породы на руднике в Бурятии

В Муйском районе Бурятии на руднике произошло обрушение породы — в результате инцидента погиб рабочий.

Источник: Аргументы и факты

В Муйском районе Бурятии на руднике произошло обрушение породы — в результате инцидента погиб рабочий. Об этом проинформировало Главное управление МЧС по республике.

По информации ведомства, трагедия произошла на руднике «Кедровский» (жила Шаманская).

«Спасателями извлечено на поверхность тело мужчины и передано медицинским работникам предприятия», — говорится в заявлении регионального ГУ МЧС.

Также сообщается, что для ликвидации последствий происшествия были задействованы шесть спасателей и одна единица техники. На данный момент работы на месте завершены.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения в шахте «Шерловская-Наклонная» в Ростовской области погиб один человек.