Уфимка зарезала сожителя двумя ножами

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в июне 2025 года между сожителями произошел конфликт. Испытывая неприязнь, из-за ревности она нанесла двумя ножами несколько ударов по различным частям тела мужчины, а также не менее 17 ударов ногами по его голове и туловищу.