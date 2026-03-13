Ричмонд
Уфимка зарезала сожителя двумя ножами

31-летнюю женщину осудили за убийство сожителя и применение насилия в отношении полицейского.

Источник: Башинформ

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в июне 2025 года между сожителями произошел конфликт. Испытывая неприязнь, из-за ревности она нанесла двумя ножами несколько ударов по различным частям тела мужчины, а также не менее 17 ударов ногами по его голове и туловищу.

Потерпевшему удалось выбраться из квартиры в коридор, где его нашли соседи. Они вызвали скорую медпомощь. От полученных травм пострадавший в этот же день скончался в больнице.

После доставления подсудимой в отдел полиции она ударила рукой полицейского по лицу.

Женщина частично признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и удовлетворил иск о компенсации морального вреда в 700 тысяч рублей.