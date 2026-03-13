Иранский беспилотник атаковал международный финансовый центр в Дубае

Иранский беспилотник взорвался рядом со зданием Международного финансового центра в Дубае, сообщает агентство Nour News.
На опубликованных журналистами кадрах запечатлено, как после атаки в районе Дубайского международного финансового центра поднимается густой черный дым.
Кроме того, на камеру попал поврежденный фасад одного из зданий, оказавшихся в районе удара БПЛА Ирана.
