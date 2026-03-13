Ричмонд
Иранский беспилотник атаковал международный финансовый центр в Дубае

Иран нанес удар беспилотным летательным аппаратом по зданию Дубайского международного финансового центра.

Источник: Аргументы и факты

Иранский беспилотник взорвался рядом со зданием Международного финансового центра в Дубае, сообщает агентство Nour News.

На опубликованных журналистами кадрах запечатлено, как после атаки в районе Дубайского международного финансового центра поднимается густой черный дым.

Кроме того, на камеру попал поврежденный фасад одного из зданий, оказавшихся в районе удара БПЛА Ирана.

