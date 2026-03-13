Минимум 30 правоохранителей пострадали из-за атаки на синагогу в США

«Сейчас они находятся в больнице, где получают лечение», — сказал полицейский.
Мотив виновника до сих пор не ясен. По словам главы местного ФБР Дженнифер Раньян, расследование ведут более ста сотрудников ведомства.
Напомним, в Мичигане мужчина на автомобиле протаранил здание синагоги, после чего открыл стрельбу из винтовки. Охранники дали отпор нападавшему, один человек погиб. Правоохранительные органы взяли под охрану местные еврейские общины. СМИ писали, что виновником оказался уроженец Ливана, 41-летний Айман Мохамад. В ФБР заявили об антисемитском характере нападения.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.