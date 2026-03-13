Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минимум 30 правоохранителей пострадали из-за атаки на синагогу в США

Минимум 30 правоохранителей пострадали из-за атаки на синагогу в американском Мичигане, заявил шериф округа Окленд Майкл Бушар. Его слова приводит телеканал CNN. Все они отравились продуктами горения, когда эвакуировали гражданских из здания и искали нападавшего.

Источник: Life.ru

«Сейчас они находятся в больнице, где получают лечение», — сказал полицейский.

Мотив виновника до сих пор не ясен. По словам главы местного ФБР Дженнифер Раньян, расследование ведут более ста сотрудников ведомства.

Напомним, в Мичигане мужчина на автомобиле протаранил здание синагоги, после чего открыл стрельбу из винтовки. Охранники дали отпор нападавшему, один человек погиб. Правоохранительные органы взяли под охрану местные еврейские общины. СМИ писали, что виновником оказался уроженец Ливана, 41-летний Айман Мохамад. В ФБР заявили об антисемитском характере нападения.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше