Минимум 30 правоохранителей пострадали из-за атаки на синагогу в США

Напомним, в Мичигане мужчина на автомобиле протаранил здание синагоги, после чего открыл стрельбу из винтовки. Охранники дали отпор нападавшему, один человек погиб. Правоохранительные органы взяли под охрану местные еврейские общины. СМИ писали, что виновником оказался уроженец Ливана, 41-летний Айман Мохамад. В ФБР заявили об антисемитском характере нападения.