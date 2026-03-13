Ричмонд
Мэрию Воронежа через суд обязали решить вопрос с теплоснабжением шести многоэтажек

Суд обязал городскую администрацию обеспечить теплоснабжение домов на улице Революции 1905 года.

Источник: Комсомольская правда

12 марта Центральный районный суд удовлетворил иск о возложении на мэрию Воронежа обязанности по организации бесперебойного теплоснабжения шести многоквартирных домов на улице Революции 1905 года. Решение суда связано с угрозой прекращения подачи ресурса из-за вывода из строя обслуживающих котельных. Об этом накануне сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе судебного разбирательства подтвердилось, что администрация города не приняла своевременных мер по защите жилищных прав граждан. Несмотря на вывод двух котельных из строя, муниципалитет не осуществил их выкуп и не подготовил альтернативные схемы подключения домов к теплосетям. В результате возник риск полного прекращения подачи тепла.

Ранее профильным подразделениям администрации уже указывалось на необходимость устранения данных нарушений, однако в установленные законом сроки проблему не решили.