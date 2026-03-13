Мэрию Воронежа через суд обязали решить вопрос с теплоснабжением шести многоэтажек

В ходе судебного разбирательства подтвердилось, что администрация города не приняла своевременных мер по защите жилищных прав граждан. Несмотря на вывод двух котельных из строя, муниципалитет не осуществил их выкуп и не подготовил альтернативные схемы подключения домов к теплосетям. В результате возник риск полного прекращения подачи тепла.