Сильная утечка газа произошла в Приморье, жители жалуются на запах

В городе Дальнереченск Приморского края произошла утечка газа на трубопроводе. Об аварии сообщили в администрации города.
По данным властей, утечка зафиксирована в районе улицы Полевой. Сейчас на месте работают специалисты, которые занимаются локализацией аварии.
Ранее о ситуации сообщил тлеграм-канал Amur Mash. По информации канала, выброс газа произошел в микрорайоне ЛДК, который находится примерно в девяти километрах от центра города.
Местные жители рассказали, что впервые почувствовали запах газа еще 12 марта. Тогда он был слабым, однако ночью ситуация, по их словам, резко ухудшилась.
По словам горожан, запах распространился по разным районам Дальнереченска. Некоторые жители сообщили о головной боли и начали уезжать из микрорайона вместе с детьми.
В администрации города заявили, что аварийные работы ведутся и ситуация находится под контролем. По официальной информации, утечка газа не представляет опасности для населения.
