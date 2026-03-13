В Иркутске осудили киберпреступника за попытки получить доступ к информации

В Иркутске осудили киберпреступника за попытки получить доступ к охраняемой информации. В апреле 2023 года мужчина был у себя дома на улице Баумана, где использовал специальную программу для подбора учётных данных. Так он хотел взломать серверы транспортных объектов, высших учебных заведений и научных институтов. Об этом КП-Иркутск сообщили в полиции.