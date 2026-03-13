Ричмонд
В Иркутске осудили киберпреступника за попытки получить доступ к информации

Он хотел взломать серверы транспортных объектов, высших учебных заведений и научных институтов.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске осудили киберпреступника за попытки получить доступ к охраняемой информации. В апреле 2023 года мужчина был у себя дома на улице Баумана, где использовал специальную программу для подбора учётных данных. Так он хотел взломать серверы транспортных объектов, высших учебных заведений и научных институтов. Об этом КП-Иркутск сообщили в полиции.

— 46-летний обвиняемый рассчитывал получить доступ к информации в критической инфраструктуре РФ. Однако атаки были автоматически заблокированы системами защиты, — прокомментировали в прокуратуре региона.

Несмотря на представленные доказательства, подсудимый вину не признал. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы условно с испытательный сроком 4 года и штраф в размере 600 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Черемхово мужчину оштрафовали за фиктивную постановку иностранцев на учет.