В Приморье 25-летний водитель погиб после выезда на встречку

Смертельная авария произошла на 81-м километре трассы «Артем — Находка». По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi RVR, 25-летний мужчина, пошел на обгон. Маневр был совершен с грубейшим нарушением — выезд на встречную полосу произошел через сплошную линию разметки, где такие действия строго запрещены. В этот момент по «встречке» двигался автомобиль Toyota Ractis под управлением 49-летней женщины. Избежать лобового столкновения не удалось. Удар был такой силы, что молодой водитель Mitsubishi скончался на месте. Женщину-водителя второго автомобиля госпитализировали, после отпустили на амбулаторное лечение.