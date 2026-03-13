Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье 25-летний водитель погиб после выезда на встречку

Смертельная авария произошла на 81-м километре трассы «Артем — Находка».

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае смертельная авария произошла из-за грубейшего нарушения правил дорожного движения — выезда на полосу встречного движения в запрещенном месте. Жертвой стал молодой водитель. Об этом сообщили в полиции Приморья.

Смертельная авария произошла на 81-м километре трассы «Артем — Находка». По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi RVR, 25-летний мужчина, пошел на обгон. Маневр был совершен с грубейшим нарушением — выезд на встречную полосу произошел через сплошную линию разметки, где такие действия строго запрещены. В этот момент по «встречке» двигался автомобиль Toyota Ractis под управлением 49-летней женщины. Избежать лобового столкновения не удалось. Удар был такой силы, что молодой водитель Mitsubishi скончался на месте. Женщину-водителя второго автомобиля госпитализировали, после отпустили на амбулаторное лечение.

10 марта аналогичный необдуманный маневр обгона привел к столкновению в Михайловском районе. В том ДТП погибла девушка-пассажир, которой накануне трагедии исполнилось 20 лет.