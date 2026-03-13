Девушка погибла под колесами автобуса в ТиНАО

В Щербинке автобус совершил смертельный наезд на девушку. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщили в агентстве городских новостей «Москва».
По данным источника, происшествие случилось на трассе Воскресенское — Каракашево — Щербинка в районе улицы Космонавтов. Сообщается, что автобус маршрута № 978 сбил девушку 1999 года рождения, и она скончалась на месте от полученных травм.
На месте инцидента работают экстренные службы, уточнили в агентстве. Ведется выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Ранее к 1,5 года тюремного заключения приговорили водителя автобуса, сбившего четырехлетнего ребенка в Балашихе. Несовершеннолетний получил множественные телесные повреждения. Его не успели довезти до больницы, ребенок скончался в машине скорой помощи.