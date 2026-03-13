Воронежцев предупредили об опасности выхода на лед из-за резкого потепления

Следственный комитет по Воронежской области призывает жителей региона отказаться от выходов на лед. Из-за резкого потепления структура ледяного покрытия на реках, озерах и прудах стало рыхлым и потеряло прочность. То, что визуально кажется надежной поверхностью, на деле может не выдержать даже веса ребенка. Об этом в региональном СУ СК сообщили 12 марта.