Воронежцев предупредили об опасности выхода на лед из-за резкого потепления

Следственный комитет по Воронежской области призывает жителей региона отказаться от выходов на лед. Из-за резкого потепления структура ледяного покрытия на реках, озерах и прудах стало рыхлым и потеряло прочность. То, что визуально кажется надежной поверхностью, на деле может не выдержать даже веса ребенка. Об этом в региональном СУ СК сообщили 12 марта.
— Родителям и законным представителям необходимо поговорить с подростками об угрозе жизни, а также строго следить, чтобы дети не играли у береговой линии без сопровождения взрослых, — подчеркнули в ведомстве.
Если вы стали свидетелем происшествия, сразу набирайте «112». Также в регионе работает специальная круглосуточная горячая линия Следственного комитета «Ребенок в опасности» по короткому номеру «123» (или 8−473−222−60−02). Любой сигнал о нахождении несовершеннолетних в опасной зоне поможет предотвратить несчастный случай.