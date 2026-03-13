Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцев предупредили об опасности выхода на лед из-за резкого потепления

Воронежские следователи призывают родителей не отпускать детей к водоемам из-за хрупкого льда.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет по Воронежской области призывает жителей региона отказаться от выходов на лед. Из-за резкого потепления структура ледяного покрытия на реках, озерах и прудах стало рыхлым и потеряло прочность. То, что визуально кажется надежной поверхностью, на деле может не выдержать даже веса ребенка. Об этом в региональном СУ СК сообщили 12 марта.

— Родителям и законным представителям необходимо поговорить с подростками об угрозе жизни, а также строго следить, чтобы дети не играли у береговой линии без сопровождения взрослых, — подчеркнули в ведомстве.

Если вы стали свидетелем происшествия, сразу набирайте «112». Также в регионе работает специальная круглосуточная горячая линия Следственного комитета «Ребенок в опасности» по короткому номеру «123» (или 8−473−222−60−02). Любой сигнал о нахождении несовершеннолетних в опасной зоне поможет предотвратить несчастный случай.