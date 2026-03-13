Под Красноярском в тайге исчез турист: история Усольцевых повторилась

Напомним, что Виктор Потаенков ушел на прогулку в заповедник 9 марта и с тех пор не выходит на связь. Кроме того, пока в точечном режиме, продолжаются поиски семьи Усольцевых, которые пропали по дороге на гору Буратинка в Красноярском крае.