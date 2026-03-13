Ричмонд
Под Красноярском в тайге исчез турист: история Усольцевых повторилась

КРАСНОЯРСК, 13 марта, ФедералПресс. Спасатели продолжают масштабные поиски 55-летнего мужчины, пропавшего в национальном парке «Красноярские Столбы». Об этом «ФедералПресс» сообщили в краевом учреждении «Спасатель».

«За минувшие сутки было обследовано 34 километра горно-таежной местности. Обнаружить пропавшего пока не удалось», — сообщили в учреждении.

Известно, что в поисковой операции задействованы силы краевых спасателей, сотрудников МЧС, правоохранительных органов и волонтеров. К поискам также привлечены беспилотники.

Напомним, что Виктор Потаенков ушел на прогулку в заповедник 9 марта и с тех пор не выходит на связь. Кроме того, пока в точечном режиме, продолжаются поиски семьи Усольцевых, которые пропали по дороге на гору Буратинка в Красноярском крае.

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.