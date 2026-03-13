Бастрыкин потребовал возобновить расследование смерти азовчанки в ДТП

В феврале на автодороге, соединяющей Ростов-на-Дону и Азов, произошло ДТП с участием микроавтобуса Ford Transit. 48-летний водитель не справился с управлением. Машина сначала ударилась о правое металлическое ограждение, а затем по инерции врезалась в левый барьер. 69-летняя пассажирка вылетела из салона и погибла мгновенно.