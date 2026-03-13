Ричмонд
Бастрыкин потребовал возобновить расследование смерти азовчанки в ДТП

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Источник: Аргументы и факты

В феврале на автодороге, соединяющей Ростов-на-Дону и Азов, произошло ДТП с участием микроавтобуса Ford Transit. 48-летний водитель не справился с управлением. Машина сначала ударилась о правое металлическое ограждение, а затем по инерции врезалась в левый барьер. 69-летняя пассажирка вылетела из салона и погибла мгновенно.

Несмотря на трагедию, водитель, ставший виновником аварии, а также другие перевозчики продолжают работать на этом маршруте. У них нет регистрации и необходимой лицензии.

Было заведено уголовное дело, но затем заместитель межрайонного прокурора Азова отменил постановление, и никто не понёс ответственности.

В настоящее время данное решение оспаривается.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил восстановить уголовное производство и предоставить отчёт.