В Уфе пожарные вынесли из горящей квартиры семилетнего мальчика

Вечером 12 марта на балконе квартиры в 25-этажном доме на улице Купцова в Уфе произошел пожар. Как сообщили в МЧС по Башкирии, прибывшие на место спасатели обнаружили в задымленном помещении семилетнего мальчика, который был дома один.
— Ребенка эвакуировали, он не пострадал, — пояснили в ведомстве.
Пожарные также вывели из опасной зоны пятерых человек, двое из которых дети. Еще 21 житель выбрался самостоятельно. Возгорание ликвидировали, обошлось без жертв.
