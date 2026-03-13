Ричмонд
В Уфе пожарные вынесли из горящей квартиры семилетнего мальчика

Из пожара в уфимском доме спасатели эвакуировали 26 человек, включая троих детей.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 12 марта на балконе квартиры в 25-этажном доме на улице Купцова в Уфе произошел пожар. Как сообщили в МЧС по Башкирии, прибывшие на место спасатели обнаружили в задымленном помещении семилетнего мальчика, который был дома один.

— Ребенка эвакуировали, он не пострадал, — пояснили в ведомстве.

Пожарные также вывели из опасной зоны пятерых человек, двое из которых дети. Еще 21 житель выбрался самостоятельно. Возгорание ликвидировали, обошлось без жертв.

