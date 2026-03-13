В Уфе пожарные вынесли из горящей квартиры семилетнего мальчика

Вечером 12 марта на балконе квартиры в 25-этажном доме на улице Купцова в Уфе произошел пожар. Как сообщили в МЧС по Башкирии, прибывшие на место спасатели обнаружили в задымленном помещении семилетнего мальчика, который был дома один.