Директор магазина, устроивший резню на Химмаше, предстанет перед судом

Однако на помощь подоспел один из гостей: он сбил нападавшего с ног, после чего тот ударил его и другую гостью ножом в грудь. Хозяйке с ребенком удалось покинуть квартиру. Они пошли в магазин рядом с домом. Пострадавшие гости так же смогли уйти из квартиры.