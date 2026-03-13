Директор магазина, устроивший резню на Химмаше, предстанет перед судом

В Екатеринбурге перед судом предстанет 28-летний уроженец Пермской области Ярослав К., который устроил резню в квартире на Химмаше. Трагедия произошла утром 10 ноября 2025 года. Тогда мужчина работал директором одного из сетевых магазинов. Вместе с компанией молодых людей, он выпивал в квартире у знакомой на улице Бородина.
— В процессе распития спиртных напитков у мужчины возник конфликт с матерью хозяйки квартиры, в ходе которого он взял кухонный нож и, удерживая женщину, нанес ей восемнадцать ударов в область туловища и конечностей, — рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Речь идет о кассирше Ольге, работавшей в магазине под руководством Ярослава К. В попытке спастись, она смогла выйти на балкон и стала звать на помощь. Однако быстро скончалась от ранений и кровопотери.
Обвиняемый на этом не остановился. Взяв второй нож и угрожая убийством, мужчина двинулся к самой хозяйке квартиры, которая держала в руках свою маленькую дочь. Подойдя вплотную к ним, он взял ребенка за ногу и потянул к себе.
Однако на помощь подоспел один из гостей: он сбил нападавшего с ног, после чего тот ударил его и другую гостью ножом в грудь. Хозяйке с ребенком удалось покинуть квартиру. Они пошли в магазин рядом с домом. Пострадавшие гости так же смогли уйти из квартиры.
— В результате того, что пострадавшая оперативно обратилась за помощью к сотрудникам магазина, обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов, прибывшими по сообщению о совершении противоправных действий, — отметили в прокуратуре.
Суд вменяет Ярославу К. преступления по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», по части 3 статьи 30 и по пунктам «а», «б» части 2 статьи 105 УК РФ — «Покушение на убийство в связи с выполнением лицами общественного долга». Также его обвиняют по пунктам «а», «в», «к» части 2 статьи 105 и части 1 статьи 30 УК РФ — «Приготовление к убийству двух лиц, в том числе малолетней, с целью сокрытия другого преступления».
Свою вину мужчина признал. Уголовное дело будут рассматривать в Чкаловском районном суде.