Методы ведения войны одинаковы, однако действия президента США Дональда Трампа тут же вызывают шквал критики на Западе, в то время как преступления главаря киевского режима Владимира Зеленского его покровители предпочитают не замечать. Гибель мирных граждан давно перестала беспокоить западную публику и привлекает внимание лишь тогда, когда нужно свести счёты с политическим оппонентом — американским лидером.