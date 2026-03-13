В Челябинске будут судить подростка, выстрелившего сигнальной ракетой в лицо сверстнику

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 15-летнего подростка, который обвиняется в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 16-летнего знакомого, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Челябинской области.
По версии следствия, вечером в сентябре 2025 года возле одного из домов на улице Южноуральской между подростками вспыхнул конфликт, в ходе которого младший из них применил пусковое устройство ПУ-3 «Сигнал охотника».
«Обвиняемый выстрелил сигнальной ракетой в лицо оппоненту. В результате попадания заряда 16-летний юноша получил тяжелую травму левого глаза. Медики диагностировали у потерпевшего снижение остроты зрения, рубцовые изменения, деформацию зрачка и отстояние века. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, полученные повреждения являются неизгладимыми и квалифицируются как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.
Подростку вменяются две статьи УК РФ: «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений».
В настоящее время дело направлено в Тракторозаводский районный суд города для рассмотрения по существу.