Оперативники ФСБ в Волгограде задержали 23-летнего подпевалу укронацистов

Известно, что 23-летний волгоградец, являясь противником специальной военной операции и будучи несогласным с политическим курсом РФ, разместил на одном из видехостингов несколько комментариев, оправдывающих деятельность украинских террористических организаций, а также Джохара Дудаева, причастного к захвату власти в Чечено-Ингушской Республике в 1991—1995 годах и созданию незаконных вооруженных формирований на территории указанной республики.