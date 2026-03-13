Развожаев: ВСУ предприняли одну из самых продолжительных атак на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в пятницу, 13 марта, сообщил, что силы ПВО и Черноморский флот сбили 53 вражеских БПЛА, пытавшихся атаковать город. Он отметил, что это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время.
Развожаев уточнил, что ударной волной в одном из многоквартирных домов района Нижней Голландии выбило окна на седьмом этаже, а в здании на улице Генерала Острякова пробита крыша.
— Всю ночь силы ПВО и нашего Черноморского флота отражали атаку ВСУ. Это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время. В общей сложности сбито 53 БПЛА, — отметил глава города.
Кроме того, как он отметил в Telegram-канале, повреждения получили дома в районах Монастырского и Фиолентовского шоссе. В настоящее время ведется оценка ущерба и восстановительные работы.
Также Вооруженные силы Украины атакуют Республику Адыгею: жители Майкопа сообщили о многочисленных взрывах над городом. Уже уничтожено около 10 воздушных целей.