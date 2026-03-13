Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поисковики прошли 467 километров по «Красноярским Столбам», где исчез мужчина

Полицейские, спасатели, охотники и волонтеры продолжают поиски 55-летнего мужчины, который 9 марта ушел на прогулку в национальный парк «Красноярские Столбы» и бесследно исчез.

Полицейские, спасатели, охотники и волонтеры продолжают поиски 55-летнего мужчины, который 9 марта ушел на прогулку в национальный парк «Красноярские Столбы» и бесследно исчез.

За три дня поисков, начатых 10 марта, пешие группы прошли по заповедным тропам 467 километров.

Обследованы также скальные массивы, расположенные на маршруте, по которому, как предполагается, ушел пропавший горожанин, рассказали сегодня в региональном управлении МВД.

В поисках задействованы БПЛА — операторы пытаются с воздуха обнаружить загадочно исчезнувшего мужчину.

Подобные трехдневные поиски не характерны для территории «Красноярских Столбов», часть которых лежит в черте краевой столицы, а остальные земли хорошо известны охотоведам и экстренным службам. Хотя люди нередко плутают и теряются в национальном парке, как правило, их находят в течение суток.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше