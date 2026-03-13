Поисковики прошли 467 километров по «Красноярским Столбам», где исчез мужчина

Полицейские, спасатели, охотники и волонтеры продолжают поиски 55-летнего мужчины, который 9 марта ушел на прогулку в национальный парк «Красноярские Столбы» и бесследно исчез.
За три дня поисков, начатых 10 марта, пешие группы прошли по заповедным тропам 467 километров.
Обследованы также скальные массивы, расположенные на маршруте, по которому, как предполагается, ушел пропавший горожанин, рассказали сегодня в региональном управлении МВД.
В поисках задействованы БПЛА — операторы пытаются с воздуха обнаружить загадочно исчезнувшего мужчину.
Подобные трехдневные поиски не характерны для территории «Красноярских Столбов», часть которых лежит в черте краевой столицы, а остальные земли хорошо известны охотоведам и экстренным службам. Хотя люди нередко плутают и теряются в национальном парке, как правило, их находят в течение суток.