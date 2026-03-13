Суд избрал меры пресечения по делу «нелегальных торговцев чёрной икрой»

Следователи полагают, что часть икры фигуранты уже успели реализовать, а оставшийся товар готовились продавать через интернет. Правоохранители пресекли эту схему: по данным СК, в помещениях в Уссурийске и селе Михайловка и в автомобиле одного из подозреваемых обнаружили и изъяли не менее 3,5 килограмма икры, которую хранили и перевозили нелегально.