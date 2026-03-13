Суд избрал меры пресечения по делу «нелегальных торговцев чёрной икрой»

Уссурийский районный суд выбрал меры пресечения для четверых жителей Приморья, которых следствие считает участниками организованной группы по торговле черной икрой осетровых, занесенных в Красную книгу России. Одного мужчину отправили в СИЗО, троих его подельников (двух мужчин и женщину) — под домашний арест на два месяца, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.
Уголовное дело в отношении троих мужчин и женщины возбудил следственный комитет по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 и частью 3.1 статьи 258.1, а также частью 3 статьи 30 и частью 3.1 статьи 258.1 УК РФ. По версии следствия, летом 2025 года эта группа занималась перевозкой, хранением и продажей икры амурских осетровых рыб, которые относятся к особо ценным видам водных биоресурсов и внесены в Красную книгу Российской Федерации.
Следователи полагают, что часть икры фигуранты уже успели реализовать, а оставшийся товар готовились продавать через интернет. Правоохранители пресекли эту схему: по данным СК, в помещениях в Уссурийске и селе Михайловка и в автомобиле одного из подозреваемых обнаружили и изъяли не менее 3,5 килограмма икры, которую хранили и перевозили нелегально.
Как уточнили в Следственном комитете, во время обысков вместе с икрой изъяли и имущество, которое следствие связывает с этим делом: около 35 тысяч долларов США, примерно 300 тысяч рублей и дорогие часы.
В ведомстве напоминают, что за незаконный оборот особо ценных биоресурсов, к которым относятся осетровые из Красной книги, по статье 258.1 УК РФ может грозить до девяти лет лишения свободы и штраф до трех миллионов рублей.
Все четверо подозреваемых, по данным следствия, ранее не привлекались к уголовной ответственности.