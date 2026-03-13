Следствие предъявило новое обвинение фигурантам дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

Преступное сообщество было организовано в 2022 году и насчитывало не менее 40 человек. Объектами преступлений становились военнослужащие, следовавшие через аэропорт в отпуск или на лечение после ранений. В состав группы входили таксисты, женщины и даже сотрудники правоохранительных органов.