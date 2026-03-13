Экс-сотрудник СК сфабриковал уголовное дело

Важный нюанс: следователь достоверно знал, что настоящая причастность к преступлению уже установлена в отношении других лиц. Более того, он понимал, что к тому человеку, которого ему предложит защита, неприменимы требования закона о прекращении уголовного преследования с назначением судебного штрафа (то есть этот человек не имел права на «льготное» освобождение от ответственности).