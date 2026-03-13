Экс-сотрудник СК сфабриковал уголовное дело

В Приморье поставлена точка в деле, которое заставляет содрогнуться всех, кто верит в справедливость правосудия. Бывший следователь следственного управления СК России по Приморскому краю признан виновным в тяжких должностных преступлениях.
Чтобы ускорить расследование дела о незаконной игорной деятельности и отчитаться перед начальством, он решил не утруждать себя поиском настоящих преступников, а просто сфабриковал доказательства против подставного лица. Более того, он сам предложил стороне защиты найти человека, готового взять на себя чужую вину.
Суд, рассмотрев доказательства прокуратуры, назначил экс-следователю реальный срок — 4 года колонии общего режима, лишил его звания старшего лейтенанта юстиции и на два года запретил работать в правоохранительных органах.
Преступление против правосудия.
Согласно материалам дела, преступление было совершено в августе 2021 года. Фигурант на тот момент занимал должность следователя одного из территориальных отделов СУ СК России по Приморскому краю. В его производстве находилось уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр — типичное для того времени расследование, которое требовало определенных процессуальных усилий.
Однако следователь, как установил суд, выбрал не путь тщательного доказывания вины реальных участников преступной схемы, а путь наименьшего сопротивления. Желая завершить следствие в кратчайшие сроки и, вероятно, улучшить свои статистические показатели, он предложил стороне защиты подыскать лицо, которое готово взять на себя ответственность за совершенное преступление.
Важный нюанс: следователь достоверно знал, что настоящая причастность к преступлению уже установлена в отношении других лиц. Более того, он понимал, что к тому человеку, которого ему предложит защита, неприменимы требования закона о прекращении уголовного преследования с назначением судебного штрафа (то есть этот человек не имел права на «льготное» освобождение от ответственности).
Ложные протоколы и подставной обвиняемый.
Схема, которую использовал следователь, была цинична и проста. Чтобы придать видимость законности своим действиям, он заранее изготовил протоколы следственных действий, которые на самом деле не проводились. В частности, были сфабрикованы протоколы допросов «нового» фигуранта в качестве подозреваемого и обвиняемого. Человек, согласившийся или подговоренный взять на себя чужую вину, этих допросов в реальности не проходил.
Кроме того, следователь избрал в отношении подставного лица меру пресечения — подписку о невыезде и надлежащем поведении. Это формально подтверждало, что человек является обвиняемым и находится под следствием.
В довершение всего, в протокол осмотра места происшествия были внесены ложные сведения об участии этого же лица. Таким образом, пакет доказательств выглядел для внешнего наблюдателя целостным и непротиворечивым.
Сфальсифицированное уголовное дело было направлено в суд. И там произошло то, на что и рассчитывал следователь: суд, не увидев подлога, прекратил дело в отношении подставного лица. Формально — по нереабилитирующим основаниям, что позволяло считать расследование успешно завершенным.
Правовая квалификация: две тяжкие статьи.
Прокуратура Ленинского района Владивостока, изучив материалы, пришла к выводу о наличии в действиях экс-следователя состава двух тяжких преступлений против правосудия: привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и фальсификация доказательств по уголовному делу следователем. Преступление по первой статье посягает на конституционные права граждан и подрывает авторитет судебной системы. Санкция статьи предусматривает вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. По второй статье максимальное наказание — до 4 лет лишения свободы.
Государственный обвинитель в суде настаивал на реальном наказании, указывая на то, что действия бывшего следователя подорвали доверие к правоохранительной системе и грубо нарушили права граждан.
4 года колонии и лишение звания.
Суд, рассмотрев доказательства, представленные прокуратурой, согласился с позицией обвинения. Приговором суда бывшему следователю назначено наказание. Основное наказание: 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Дополнительное наказание — лишение права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года, а также лишение специального звания «старший лейтенант юстиции».
Таким образом, человек, который должен был стоять на страже закона, теперь сам отправится в места лишения свободы за его грубейшее нарушение.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Однако учитывая позицию прокуратуры и объем собранных доказательств, шансы на его отмену или смягчение невелики.