В Кемеровской области педофил девять лет насиловал ребёнка

Ранее в Санкт-Петербурге задержали супругов-педофилов, которые насиловали собственных детей и снимали с ними порнографию. Пару сдала их 15-летняя дочь. Отец семейства попытался скрыться, но был задержан. Извращенцы помещены под стражу.