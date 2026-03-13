Ричмонд
В Кемеровской области педофил девять лет насиловал ребёнка

В Кузбассе педофил девять лет насиловал девочку. Как рассказали Объединённой пресс-службе судов региона, мужчина помещён под стражу. Его задержали 10 марта. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

«По версии следствия, в период с 2017 по 2026 годы обвиняемый неоднократно совершал противоправные действия в отношении малолетней потерпевшей», — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали супругов-педофилов, которые насиловали собственных детей и снимали с ними порнографию. Пару сдала их 15-летняя дочь. Отец семейства попытался скрыться, но был задержан. Извращенцы помещены под стражу.

