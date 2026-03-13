В Кузбассе арестован мужчина, девять лет насиловавший ребенка

В Кемеровской области арестован местный житель, который на протяжении 9 лет насиловал малолетнюю девочку. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Задержанным оказался житель Ижморского района. Суд удовлетворил ходатайство следователя Ижморского межрайонного следственного отдела СУСК и отправил гражданина А. под стражу.
«Обвиняемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. “б” ч. 4 ст. 132 УК РФ и п. “б” ч. 4 ст. 131 УК РФ — насильственные действия сексуального характера и изнасилование, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», — сказано в сообщении пресс-центра судов региона.
Как полагает следствие, мужчина насиловал малолетнюю девочку с 2017 по 2026 годы. Задержали его 10 марта. На следующий день мужчине было предъявлено обвинение.
Ранее стало известно, что житель Югры 10 лет насиловал маленького сына и дочь. Суд приговорил его к 19 годам тюрьмы.