Представляются моргом и выманивают код из СМС: новая схема мошенничества

МВД предупредило о мошенниках, звонящих от имени морга родным военных.

Источник: Комсомольская правда

В России активизировалась новая мошенническая схема, нацеленная на родственников военнослужащих. Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками морга и сообщают ложную информацию о гибели близкого человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Под предлогом передачи личных вещей погибшего мошенники просят назвать почтовый индекс, а затем — продиктовать код подтверждения из СМС. Они объясняют это необходимостью оформления отправки. Получив доступ к коду, мошенники могут похитить деньги или взломать аккаунты жертвы.

В ведомстве напомнили, что сотрудники медицинских учреждений никогда не запрашивают коды из СМС-сообщений.

Ранее в МВД предупреждали россиян о другой схеме мошенничества. Аферисты обещают гражданам быстрое оформление загранпаспорта за несколько дней и требуют предоплату. После перевода денег документ жертва, конечно, не получает.