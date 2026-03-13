Ричмонд
В Чите из-за коммунальной аварии 30 домов и детский сад остались без воды

Власти организовали график подвоза, для этого выделили две автоцистерны.

Источник: Комсомольская правда

В Чите на проспекте Советов под стойкой светофора лопнул магистральный водопровод. Из-за этого без холодной воды остались жильцы 30 домов в Железнодорожном районе и детский сад № 9. Об этом сообщает Заб.ру со ссылкой на городскую администрацию.

— Светофор мешает подъехать к месту прорыва, поэтому его придется демонтировать, — прокомментировали в пресс-службе администрации.

Сколько времени займёт ремонт — неизвестно. Коммунальщики не дают прогнозов. Как отметила мэр города Инна Щеглова, на участке будет организована уборка улицы от наледи. Ситуация находится на контроле. Пока жители могут только запасаться водой и ждать. Местные власти организовали график подвоза, для этого выделили две автоцистерны.

