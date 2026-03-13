Ричмонд
Появились кадры из больницы в ДНР, где погибли восемь медиков

С начала марта украинская армия атаковала дронами две больницы в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате чего погибли восемь врачей. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщили в Минобороны РФ.

Первый удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону произошел 8 марта — пострадала одна из детских больниц. При этом она никогда не использовалась в военных целях.

Вторая атака произошла в ночь на 10 марта — вражеский беспилотник врезался в гражданскую больницу. Здание серьезно пострадало: часть фасада выгорела, были выбиты окна, местами обрушилась крыша.

Перед корпусом также лежат поваленные деревья и образовались завалы из бетона, стекла и металла. 10 человек, среди которых девять медиков, получили ранения разной степени тяжести, передает пресс-служба ведомства.

10 марта украинская армия нанесла ракетный удар по мирным жителям Брянска. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что после ударов в Советском районе города началось задымление.