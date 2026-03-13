Жительница Уфы зарезала мужчину двумя ножами и ударила полицейского

31-летняя жительница Уфы осуждена за убийство сожителя и нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.
В июне прошлого года между парой вспыхнул конфликт на почве ревности. Женщина схватила два ножа и нанесла мужчине несколько ударов по телу, а затем не менее 17 раз пнула его ногами по голове и туловищу. Несмотря на тяжелые ранения, уфимец смог выползти в коридор, где его обнаружили соседи. Они вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось, в тот же день он скончался в больнице.
Позже, когда подсудимую доставили в отдел полиции, она ударила одного из правоохранителей рукой по лицу. Женщина частично признала вину. Суд приговорил ее к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и обязал выплатить компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей.
