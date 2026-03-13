Жительница Уфы зарезала мужчину двумя ножами и ударила полицейского

В июне прошлого года между парой вспыхнул конфликт на почве ревности. Женщина схватила два ножа и нанесла мужчине несколько ударов по телу, а затем не менее 17 раз пнула его ногами по голове и туловищу. Несмотря на тяжелые ранения, уфимец смог выползти в коридор, где его обнаружили соседи. Они вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось, в тот же день он скончался в больнице.