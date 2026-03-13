Пожароопасный сезон в Петербурге начнется с 15 апреля

В Санкт-Петербурге названы предварительные сроки введения пожароопасного сезона в 2026 году. Это обсуждали на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
Пожароопасный сезон в городе на Неве планируется установить с 15 апреля. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя отметил, что власти Петербурга должны быть готовы к самым разным сценариям развития чрезвычайных ситуаций. Нужно подготовиться, чтобы минимизировать риски для петербуржцев и инфраструктуры регионов.
В городских лесах и на особо охраняемых природных территориях установлены 23 видеокамер «Лесохранитель». Их разместили более чем на 90% лесных зон.
Пожарную безопасность, в том числе в лесах, обеспечивают 66 пожарно-спасательных подразделений. Если возникнут природные пожары, то на их ликвидацию будут отправлять два вертолета МЧС России и два пожарных поезда Октябрьской железной дороги. Об этом пишет «Вечёрка».