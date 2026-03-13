Ричмонд
Пожароопасный сезон в Петербурге начнется с 15 апреля

Власти Северной столицы обсудили подготовку к возможным ЧС.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге названы предварительные сроки введения пожароопасного сезона в 2026 году. Это обсуждали на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Пожароопасный сезон в городе на Неве планируется установить с 15 апреля. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя отметил, что власти Петербурга должны быть готовы к самым разным сценариям развития чрезвычайных ситуаций. Нужно подготовиться, чтобы минимизировать риски для петербуржцев и инфраструктуры регионов.

В городских лесах и на особо охраняемых природных территориях установлены 23 видеокамер «Лесохранитель». Их разместили более чем на 90% лесных зон.

Пожарную безопасность, в том числе в лесах, обеспечивают 66 пожарно-спасательных подразделений. Если возникнут природные пожары, то на их ликвидацию будут отправлять два вертолета МЧС России и два пожарных поезда Октябрьской железной дороги. Об этом пишет «Вечёрка».