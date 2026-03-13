Пожароопасный сезон в Петербурге начнется с 15 апреля

Пожарную безопасность, в том числе в лесах, обеспечивают 66 пожарно-спасательных подразделений. Если возникнут природные пожары, то на их ликвидацию будут отправлять два вертолета МЧС России и два пожарных поезда Октябрьской железной дороги. Об этом пишет «Вечёрка».