Иностранец-наркокурьер задержан в Гомеле с поличным

В ходе следствия милиционеры установили, что 63-летний иностранец меньше месяца назад «устроился» на работу в интернет-наркошоп. В его обязанности входило забирать крупные партии психотропных веществ из соседней страны, привозить в Беларусь и распространять запрещенные вещества.