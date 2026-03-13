Ричмонд
Иностранец-наркокурьер задержан в Гомеле с поличным

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома задержали с поличным гражданина иностранного государства, который занимался распространением наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Уточняется, что задержание происходило с участием бойцов ОМОНа.

В ходе следствия милиционеры установили, что 63-летний иностранец меньше месяца назад «устроился» на работу в интернет-наркошоп. В его обязанности входило забирать крупные партии психотропных веществ из соседней страны, привозить в Беларусь и распространять запрещенные вещества.

Этим, по данным МВД, пожилой мужчина и занимался: наркотики фасовал на съемной квартире, а затем делал закладки на территории Гомельской области.

Правоохранители задержали иностранца с поличным. В тайниках и в квартире, где проживал наркокурьер, сотрудники УВД Гомельщины обнаружили и изъяли более двух килограммов особо опасного наркотического вещества мефедрон.

«В тайниках и по месту жительства фигуранта обнаружено и изъято 2 кг особо опасного психотропного вещества мефедрон. Его “карьера” продлилась менее месяца», — рассказал начальник УНиПТЛ УВД Гомельщины Андрей Насытко.

По его словам, в отношении мужчины-наркокурьера возбуждено уголовное дело за распространение наркотиков. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, отметили в МВД.