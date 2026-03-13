Развожаев: Севастополь подвергся одной из самых продолжительных атак дронов

В ночь на 13 марта силы противовоздушной обороны и Черноморского флота отражали массированную атаку беспилотников на Севастополь. Всего было сбито 53 дрона, сообщает «КП-Крым».
Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, атака стала одной из самых продолжительных за последнее время. Несмотря на масштаб происшествия, обошлось без пострадавших.
В некоторых районах города зафиксированы повреждения. В многоэтажном доме в районе Нижней Голландии ударной волной выбило стекла в семи окнах, а во дворе загорелся гараж из-за падения обломков беспилотника. На улице Генерала Острякова фрагмент дрона пробил крышу жилого дома.
Также из-за обломков возникли возгорания на открытых территориях. В районе Золотого пляжа загорелся участок леса площадью около 1,5 тысячи квадратных метров, а в балке Бермана вспыхнула сухая трава.
«В районе Монастырского шоссе на территории СНТ в одном из частных домов повреждена крыша пристройки к дому. В районе Фиолентовского шоссе в одном из СНТ осколок от сбитого БПЛА разбил окно», — рассказал губернатор.
Пожары оперативно потушили, на местах продолжают работать экстренные службы.
