Пожар на Мадояна в Ростове полностью потушили за четыре часа

В МЧС уточнили время тушения частного дома в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Возгорание на улице Мадояна в Ростове-на-Дону полностью потушили спустя почти четыре часа после прибытия пожарных. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Тушение вели в частном двухэтажном доме на Мадояна, 166. Вызов поступил в 21:15 вечера 12 марта. В 23:20 горение локализовали на площади в 150 кв. метров. В 1:15 пожар полностью ликвидировали.

— Спасенных, пострадавших, эвакуированных нет, — прокомментировали в экстренном ведомстве.

На месте от МЧС работали 28 человек, использовалось семь единиц техники.

