Пожар на Мадояна в Ростове полностью потушили за четыре часа

Возгорание на улице Мадояна в Ростове-на-Дону полностью потушили спустя почти четыре часа после прибытия пожарных. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Тушение вели в частном двухэтажном доме на Мадояна, 166. Вызов поступил в 21:15 вечера 12 марта. В 23:20 горение локализовали на площади в 150 кв. метров. В 1:15 пожар полностью ликвидировали.
— Спасенных, пострадавших, эвакуированных нет, — прокомментировали в экстренном ведомстве.
На месте от МЧС работали 28 человек, использовалось семь единиц техники.
