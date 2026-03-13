Две легковушки столкнулись в микрорайоне Юбилейном Иркутска

Днем 13 марта 2026 года в микрорайоне Юбилейном Иркутска произошла авария. Очевидцы опубликовали в сети фото с места происшествия. На кадрах видно несколько легковых автомобилей и автобус, курсирующий по маршруту № 80. КП-Иркутск обратилась за комментарием в городскую Госавтоинспекцию.