Две легковушки столкнулись в микрорайоне Юбилейном Иркутска

Фото с места аварии опубликовали в сети.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Днем 13 марта 2026 года в микрорайоне Юбилейном Иркутска произошла авария. Очевидцы опубликовали в сети фото с места происшествия. На кадрах видно несколько легковых автомобилей и автобус, курсирующий по маршруту № 80. КП-Иркутск обратилась за комментарием в городскую Госавтоинспекцию.

— Экипаж оперативно выехал на место ДТП. По предварительной информации, столкнулись два автомобиля. Автобус в аварии не участвовал, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Благо, обошлось без пострадавших. Сейчас госавтоинспекторы выясняют все причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне вечером в Тулуне произошло лобовое столкновение маршрутного автобуса ПАЗ и автомобиля ВАЗ-2109. Водитель легковушки погиб на месте до приезда скорой. Двое детей обратились за медицинской помощью.

