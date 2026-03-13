Волгоградец попал под статью за комментарии в поддержку нацизма и террора

В Волгоградской области 23-летний местный житель оказался за решеткой из-за постов в интернете. Парня задержали сотрудники УФСБ: он публично оправдывал терроризм и реабилитировал нацизм в сети. Теперь против него возбуждены уголовные дела, а суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, молодой человек выступал против специальной военной операции, которая идет с 24 февраля 2022 года. На одном из видеохостингов он оставлял комментарии, где поддерживал украинские организации, признанные в России террористическими. Также в своих сообщениях волгоградец одобрял действия Джохара Дудаева — политика, причастного к захвату власти в Чечено-Ингушской Республике в 1991—1995 годах и созданию незаконных вооруженных формирований.
Но и это не все. В другом комментарии мужчина открыто одобрял идеологию и практики нацизма времен Второй мировой войны. Он также хвалил деятельность коллаборационистских структур, в том числе тех, что сотрудничали с организацией СС. Напомним, эта организация признана преступной еще приговором Международного военного трибунала от 1 октября 1946 года в Нюрнберге.
Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении волгоградца два уголовных дела: по части 2 статьи 205.5 и пункту «в» статьи 354.1 УК России. Суд уже взял фигуранта под стражу. Дело передано для дальнейшего расследования.
