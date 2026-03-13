Завершены поиски 5-летнего мальчика, пропавшего в Петербурге

Около полудня 12 марта на Суздальском шоссе, что примерно на стыке Выборгского и Приморского районов Петербурга, очевидцы обратили внимание на 5-летнего мальчика без взрослых. Он рассказал, что до этого гулял с мамой и бабушкой, но потом потерялся. Неравнодушные горожане позвонили в 112 и вызвали скорую помощь. Тем временем родные ребенка безутешно его искали. Но утром 13 марта в Telegram-канале «Мегаполис» сообщили, что поиски завершены.