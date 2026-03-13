Устанавливают обстоятельства массового ДТП в Азовском районе Омска

ДТП случилось днем 12 марта 2026 года на 795-м километре трассы «Челябинск-Омск-Новосибирск». Водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего полуприцеп вылетел на встречку. По причине этого произошло столкновение с ещё двумя автомобилями.