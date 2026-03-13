Ричмонд
Устанавливают обстоятельства массового ДТП в Азовском районе Омска

В аварии пострадали три человека.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Омской области сообщила об установлении обстоятельств ДТП в Азовском немецком национальном районе Омской области. На трассе столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие.

ДТП случилось днем 12 марта 2026 года на 795-м километре трассы «Челябинск-Омск-Новосибирск». Водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего полуприцеп вылетел на встречку. По причине этого произошло столкновение с ещё двумя автомобилями.

В аварии пострадали три человека — два водителя и один пассажир. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Выяснение обстоятельств происшествия устанавливаются под контролем прокуратуры.

Ранее мы сообщали о ДТП со смертельным исходом на трассе в Тарском районе.