В Бурятии рабочий погиб при обрушении горной породы в руднике

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Николай Мартынов из Усть-Кута влюбился в медсестру госпиталя. Но перед эти сибиряк прошел не простой путь: 51 день он выживал на поле боя и вместе с товарищами делил банку тушенки и бутылку воды. Подробнее — в материале.