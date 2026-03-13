В Бурятии рабочий погиб при обрушении горной породы в руднике. Как рассказывает газета «Номер один» со ссылкой на МЧС республики, после сообщения о случившемся на место выехали шесть спасателей с привлечением один единицы спецтехники.
— Обрушение произошло в ночь на 13 марта в штольне рудника Кедровский жилы Шаманская, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Один из работников предприятия погиб на месте. Специалисты достали тело мужчины и передали медицинским сотрудникам. Погибшего транспортируют в морг поселка Таксимо.
