В Волжском засняли невозмутимого водителя, протаранившего четыре авто

Судя по опубликованным кадрам, водитель легкового автомобиля, заезжая во двор, неожиданно нажал на педаль газа, врезавшись в ограждение на обочине. Но препятствие не остановило волжанина. Мужчина продолжил движение, врезавшись следом ещё и в три припаркованных авто. Но и это лишь ненадолго задержало героя, который, немного замешкавшись, всё же продолжил движение вглубь парковки.