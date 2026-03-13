Ричмонд
ФСБ: Двое россиян задержаны за сбор данных о военных объектах для спецслужб Украины

ФСБ России в пятницу, 13 марта, сообщила о задержании двух граждан страны, которые, по данным ведомства, собирали сведения о военных объектах и частях на территории Московской, Тульской и Тверской областей по заданию украинской разведки.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники установили контакт с представителями главного управления разведки Министерства обороны Украины и оказывали помощь иностранной спецслужбе, участвуя в деятельности, направленной против безопасности России.

По информации ФСБ, задержанные передавали противнику сведения о расположении войсковых частей и военных объектов, действуя по указанию своих кураторов. Ведомство подчеркнуло, что их действия представляли прямую угрозу национальной безопасности, передает РИА Новости.

В начале марта силовики задержали жителя Крыма за шпионаж в пользу военной разведки Украины. Задержанный связался с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер. Там он передавал ему сведения о местах дислокации бойцов ВС РФ и их техники.

