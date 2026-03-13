112: Семь человек погибли из-за отравления угарным газом в Пензенской области

Семь человек погибли, отравившись угарным газом в одном из жилых домов в Пензенской области. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщили в Telegram-канале 112.
Трагедия произошла в деревне Заречная. По предварительным данным, угарный газ распространился на четыре квартиры, уточнили в публикации.
9 марта в башкирском Стерлитамаке девять детей также отравились парами хлора в бассейне, где отдыхали с родителями. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Кроме того, трое детей погибли от отравления угарным газом в доме в поселке Приазовское Запорожской области. В момент трагедии они находились дома одни.