Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала петербуржца, призывавшего к ударам по Крымскому мосту

Жителя Санкт-Петербурга задержали за призывы к ударам по Крымскому мосту и оправдания украинских террористов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Северной столице. Уроженец Читы состоял в телеграм-чатах экстремистской направленности, где активно высказывал своё мнение. Его задержали по прибытии на малую родину.

«Мужчина призывал к нанесению ракетных ударов по железнодорожной инфраструктуре Крымского моста. Злоумышленник задержан по прибытии в город Читу», — говорится в сообщении.

Забайкальское ФСБ возбудило уголовное дело по статье «Публичное оправдание террористической деятельности». Фигуранту грозит приличный срок.

Ранее уроженка Украины лишилась российского гражданства за активную антигосударственную позицию. Несмотря на это, женщина много лет трудилась на оборонном предприятии в Кургане. В её телефоне также нашли фото секретного документа.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше