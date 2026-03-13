ФСБ задержала петербуржца, призывавшего к ударам по Крымскому мосту

Жителя Санкт-Петербурга задержали за призывы к ударам по Крымскому мосту и оправдания украинских террористов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Северной столице. Уроженец Читы состоял в телеграм-чатах экстремистской направленности, где активно высказывал своё мнение. Его задержали по прибытии на малую родину.