Мошенники взялись за семьи военнослужащих в Петербурге

Жителей Северной столицы предупредили о новой схеме обмана. Аферисты сосредоточились на родственниках военнослужащих.
Они звонят семьям и заявляют, что их близкий погиб. Злоумышленники представляются сотрудниками морга и убеждают петербуржцев назвать им почтовый индекс и продиктовать код из СМС.
В разговоре они уточняют, что это якобы нужно для передачи личных вещей погибшего. Для процедуры якобы необходимо подтвердить согласие на отправку посылки.
«Данная схема направлена на родственников погибших или пропавших без вести военнослужащих, а также на людей, которые могли потерять связь с близкими, находящимися в зоне боевых действий», — объясняют в петербургской полиции.
Правоохранители отмечают, что нужно доверять только официальным источникам информации. Коды из СМС-сообщений сотрудники медицинских учреждений не отправляют. Об этом пишет «Вечёрка».