Спасатели обнаружили тело второго подростка, пропавшего в Звенигороде

«В Звенигороде обнаружено второе тело погибшего. Спасатели и волонтеры круглосуточно ведут поиски. За сутки водолазы совершили 16 погружений, обследовав 6 тысяч квадратов Москвы-реки; всего с начала операции — 74 погружения, обследовав 16 тысяч квадратов акватории. На лодках с боковым обзором обследовано 730 тысяч квадратов на протяжении 36 километров», — говорится в сообщении на платформе Max.
Отмечается, что пешими группами по берегам реки пройдено 59 километров. Днем местность мониторят с воздуха; ночью берега, дно и русла Москвы-реки патрулируют на пяти аэролодках с прожекторами. С помощью беспилотников проверили 31 километр акватории и берегов.
В ведомстве добавили, что в связи с половодьем установлено 12 постов для наблюдения ледовой обстановки и мониторинга русла реки.
Кроме того, поисковые работы продолжают спасатели МЧС России и ГКУ МО Мособлпожспас, волонтеры регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и другие добровольцы, сотрудники правоохранительных органов.
Всего привлечено порядка 150 специалистов и 50 единиц техники. С родственниками детей работают психологи МЧС России.