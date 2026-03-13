Спасатели обнаружили тело второго подростка, пропавшего в Звенигороде

«В Звенигороде обнаружено второе тело погибшего. Спасатели и волонтеры круглосуточно ведут поиски. За сутки водолазы совершили 16 погружений, обследовав 6 тысяч квадратов Москвы-реки; всего с начала операции — 74 погружения, обследовав 16 тысяч квадратов акватории. На лодках с боковым обзором обследовано 730 тысяч квадратов на протяжении 36 километров», — говорится в сообщении на платформе Max.