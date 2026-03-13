Стало известно, сколько пожаров случилось в Омске за минувшую неделю

Министерство региональной безопасности Омской области опубликовало статистику вызовов «Пожарно-спасательной службы Омской области» на места возгораний. В общей сложности спасатели за неделю осуществили 35 вызовов.
По данным министерства, за минувшую неделю пожарниками было потушено 12 возгораний и устранено 17 прочих инцидентов. Из 35 вызовов 6 выездов показали, что сообщения были ложными.
В пожаре за это время не удалось спасти 1 человека, омич погиб. Иных случаев травматизации не было. Министерство настоятельно рекомендует обращаться службы спасения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранять бдительность и соблюдать правила пожарной безопасности.
